En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, alrededor de 500 personas participaron la tarde de este martes en una movilización que partió del Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo capitalino, bajo la consigna “¡Juntos por una sociedad más inclusiva y respetuosa!”.

La marcha, convocada por la Coalición Nacional de Mujeres Trans de México y encabezada por su dirigente Alejandra Salazar, avanzó por Paseo de la Reforma sin generar afectaciones viales relevantes, de acuerdo con reportes oficiales. Durante el recorrido, los contingentes hicieron énfasis en la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen la igualdad, el respeto y la visibilización de los derechos de las personas transgénero en el país.

De forma paralela, un grupo de aproximadamente 30 personas pertenecientes al colectivo Lleca Escuchando la Calle se concentró a la altura del Senado de la República, también sobre Paseo de la Reforma. En ese punto, realizaron una olla comunitaria y actividades artísticas como parte de su jornada de protesta, en la que demandaron la aprobación de una ley integral trans.

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Al finalizar, los asistentes continuaron con sus actividades mediante un evento cultural y musical. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL.

Los manifestantes señalaron que esta legislación debe contemplar el acceso pleno a derechos fundamentales como salud, educación, trabajo y vivienda, además de garantizar el reconocimiento de la identidad de género autopercibida sin procesos de patologización, así como mecanismos de reparación histórica para esta población.

De acuerdo con los reportes de monitoreo, la vanguardia de la marcha alcanzó el Hemiciclo a Juárez durante su trayecto hacia la Plaza de la Constitución, donde se llevó a cabo un mitin frente al edificio Cúspide.

En este punto, el número de asistentes osciló entre 300 y 500 personas en distintos momentos de la concentración. Durante el acto, organizaciones como la Fundación Diana Sánchez Barrios y el Comité Diversidad Iztacalco respaldaron las exigencias del movimiento.

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Alrededor de las 17:35 horas, los participantes dieron inicio formal al mitin, el cual concluyó minutos después sin incidentes. Posteriormente, los asistentes anunciaron la continuidad de sus actividades mediante un evento cultural y musical en la misma zona.

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