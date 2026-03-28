Con la emoción a tope, miles de aficionados se dieron cita en la explanada del Zócalo Capitalino para ver el partido entre la Selección de México y su símil de Portugal.

El partido significaba también la reapertura del mítico Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, por lo que los asistentes no dejaron pasar la oportunidad de ver el encuentro deportivo en las pantallas gigantes colocadas por el gobierno capitalino en la plancha del Zócalo.

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El ingenio mexicano no faltó entre los asistentes para mostrar su apoyo a la Selección nacional. Fotos: Luis Camacho / El Universal.

Fanáticos de todas las edades se dieron cita en el Zócalo Capitalino para disfrutar del partido. Fotos: Luis Camacho / El Universal.

El ambiente festivo se vivió incluso antes del inicio del partido. Fotos: Luis Camacho / El Universal.

Con sombreros y playeras, los fanáticos no dejaron de mostrar su apoyo. Fotos: Luis Camacho / El Universal.

Familias enteras se dieron cita para disfrutar del partido entre México y Portugal. Fotos: Luis Camacho / El Universal.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presencia el partido amistoso entre México y Portugal. (Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL)

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