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Con la emoción a tope, miles de aficionados se dieron cita en la explanada del Zócalo Capitalino para ver el partido entre la Selección de México y su símil de Portugal.
El partido significaba también la reapertura del mítico Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, por lo que los asistentes no dejaron pasar la oportunidad de ver el encuentro deportivo en las pantallas gigantes colocadas por el gobierno capitalino en la plancha del Zócalo.
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