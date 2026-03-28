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Con la emoción a tope, miles de aficionados se dieron cita en la explanada del para ver el entre la Selección de México y su símil de Portugal.

El partido significaba también la reapertura del mítico Estadio Azteca, hoy , por lo que los asistentes no dejaron pasar la oportunidad de ver el encuentro deportivo en las pantallas gigantes colocadas por el gobierno capitalino en la plancha del Zócalo.

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El ingenio mexicano no faltó entre los asistentes para mostrar su apoyo a la Selección nacional. Fotos: Luis Camacho / El Universal.
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Fanáticos de todas las edades se dieron cita en el Zócalo Capitalino para disfrutar del partido. Fotos: Luis Camacho / El Universal.
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El ambiente festivo se vivió incluso antes del inicio del partido. Fotos: Luis Camacho / El Universal.
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Con sombreros y playeras, los fanáticos no dejaron de mostrar su apoyo. Fotos: Luis Camacho / El Universal.
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Familias enteras se dieron cita para disfrutar del partido entre México y Portugal. Fotos: Luis Camacho / El Universal.
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presencia el partido amistoso entre México y Portugal. (Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL)
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jecg/cr

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