Un aficionado, presuntamente en estado de ebriedad, perdió la vida en el Estadio Banorte minutos antes del inicio del partido entre las selecciones de México y Portugal.

El suceso se dio en la zona de palcos del Coloso de Santa Úrsula, luego de que el masculino de 27 años intentara saltar a otro nivel. La caída se dio alrededor de las 17:00 horas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) el espectador intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa.

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"Lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida", informó vía redes sociales la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

Elementos de seguridad llegaron al lugar de los hechos y acordonaron el punto de la tragedia mientras los espectadores miraban incrédulos lo sucedido a las afueras de sus palcos.

"Cuando salí vi el cuerpo tirado. Dicen que se cayó de uno de los niveles de arriba. Yo la verdad no vi cuando pasó", contó a EL UNIVERSAL un palcohabiente que se mostraba sorprendido por los lamentables hechos.

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Los elementos de seguridad montaron una carpa improvisada con lonas y un toldo de uno de los puestos de comida para cubrir el cadáver que fue cubierto únicamente con una manta, hasta que llegó la camioneta forense que se llevó el cuerpo, pasadas al 19:00 horas, ya con el juego iniciado.

Antes de retirar el cuerpo, llegaron familiares y conocidos del fallecido para observar el cuerpo; entraron a la carpa improvisada y minutos después salieron entre lágrimas.

Por ahora, el Estadio Banorte no se ha pronunciado sobre lo sucedido.