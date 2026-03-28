Javier Aguirre explota contra seguridad del CAR previo el México vs Portugal

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A horas de un partido clave ante Portugal, el ambiente en la Selección Mexicana de Fútbol vivió un momento inesperado. No fue en la cancha, sino antes de viajar al estadio Banorte.

El técnico Javier Aguirre protagonizó un episodio de tensión en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), luego de que elementos de seguridad impidieran el acceso a un familiar, y lo dejaran afuera de las instalaciones.

¿Qué pasó con Javier Aguirre?

De acuerdo con imágenes que circularon en redes sociales, el ‘Vasco’ salió visiblemente molesto a encarar la situación, y reclamó directamente a los encargados de seguridad por lo ocurrido.

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"Me haces caminar un kilómetro para abrirle la puerta. No mames", es lo que habría dicho el estratega del Tri.

El incidente se dio a pocas horas de que el equipo partiera rumbo al Estadio Banorte, donde México enfrentará a Portugal en un duelo amistoso que forma parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026.

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