Estadio Banorte no aceptará dinero en efectivo; ésta es una guía de qué NO hacer en el México vs Portugal

En su reapertura, el Estadio Azteca (Banorte) ya no aceptará pagos con dinero en efectivo, solamente con tarjetas de crédito o débito. La modalidad “cashless” es uno de los cambios que se aplicará en el Coloso de Santa Úrsula para el partido que la Selección Mexicana disputará este sábado, 28 de marzo, contra Portugal.

Con el fin de que los aficionados puedan vivir una mejor experiencia en el duelo amistoso, ésta es una guía de las acciones que no estarán permitidas en el recinto capitalino:

No será necesario presentar la identificación del Fan ID.

No se permitirá el ingreso al recinto con carteles, mantas o banderas con mensajes ofensivos.

No se recibirá efectivo para pagar dentro del estadio. Para aquellas personas que no tengan tarjeta de crédito o débito, existirá la posibilidad de adquirir una Tarjeta Digital de Prepago dentro del estadio.

existirá la posibilidad de adquirir una dentro del estadio. No se aceptarán PDFs, ni hojas impresas, como boletos para acceder al partido. En caso de tener una entrada digital, deberá enseñarse desde la aplicación de Fanki México.

En contraste, éstas son las acciones que sí estarán permitidas en el duelo de la Selección Mexicana. Mismas que fueron compartidas a través de los canales oficiales del combinado nacional:

Se podrá pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito dentro del estadio.

Se podrá acceder al Estadio Banorte con boleto físico o digital.

con boleto físico o digital. Se podrá llegar a través de transporte público o servicio de Uber.

Se podrán usar sin costo los servicios de Ride y Park and Ride.

Se podrá llegar en tren ligero con servicio directo de Taxqueña-Estadio solo con boleto de acceso al partido.

Si bien el compromiso de México contra Portugal empezará a las siete de la noche (en tiempo del centro de México), las puertas del recinto abrirán a las cuatro de la tarde.

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Estadio Azteca (Banorte), tras su remodelación para el Mundial de 2026 - Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

¿Qué objetos NO estarán permitidos en el partido de México contra Portugal?

Objetos peligrosos y de riesgo:

Armas, explosivos, drogas, gas pimienta o láser.

Alimentos o bebidas:

Ajenos al Estadio Banorte, así como envases y alcohol.

Sustancias y consumo:

Cigarros o vapeadores, ya que estará prohibido fumar.

Electrónicos o dispositivos:

Drones, cámaras, laptops o tripies.

Objetos personales no permitidos:

Máscaras, ropa con baterías, sombreros o paraguas.

Objetos que afecten al evento:

Bocinas, pancartas, instrumentos o pelotas.

Movilidad y voluminosos:

Bicicletas, patinetas, mochilas o carriolas.

Otros:

Animales, globos, balones no autorizados.

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