Tuvieron que pasar dos años, cuatro meses y siete días para que la Selección Mexicana pisara nuevamente el césped del Estadio Azteca. En un lejano 21 de noviembre de 2023, el combinado nacional aseguró su pase al Final Four de la Nations League de la Concacaf , después de superar a Honduras en una tanda de penales.

Bajo la noche de la Ciudad de México, los entonces dirigidos por el estratega Jaime Lozano sufrieron, pero lograron conseguir un boleto doble: no solo para el Final Four, también para la Copa América de 2024.

Desde aquel agónico triunfo, hasta el partido amistoso que México disputará ante Portugal el 28 de marzo de 2026, transcurrieron 858 días. Sin embargo, este no fue el último compromiso que se celebró en el recinto capitalino.

El Coloso de Santa Úrsula cerró sus puertas después que, en el futbol mexicano, las “Águilas” del América conquistaron su quinceava estrella en mayo del 2024. En aquel entonces, el estadio se pintó de azulcrema durante el Clásico Joven que se celebró en la final del torneo Clausura 2024.

Posteriormente, empezaron las remodelaciones en el recinto que, para la Copa del Mundo de 2026, fue rebautizado como “Estadio Banorte”.

Este sábado, con Cristiano Ronaldo como el gran ausente, la Selección Mexicana regresará al Coloso de Santa Úrsula para disputar un partido de preparación ante Portugal. El compromiso no solo servirá como un último ensayo para el Tricolor, sino también para el gobierno capitalino de cara al Mundial de 2026 que empezará el próximo 11 de junio.

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Estadio Azteca (Banorte), tras su remodelación para el Mundial de 2026 - Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

¿Cuándo será el partido de México contra Portugal?

Sábado, 28 de marzo

México vs Portugal | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7 y Layvtime en YouTube.

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