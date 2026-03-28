Este sábado, la Selección Mexicana jugará uno de los partidos más especiales de los últimos años, ya que, ante Portugal, se reinaugurará el estadio Banorte.

Después de dos años, el Tri vuelve a su hogar y busca una victoria ante un sinodal de primer nivel como es el vigente campeón de la Liga de Naciones de Europa y un firme candidato a conquistar la próxima Copa del Mundo.

A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, Portugal viene con una plantilla llena de estrellas; sin embargo, Cuauhtémoc Blanco confía en la victoria mexicana.

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A las afueras del Hotel Royal de Pedregal, el ídolo americanista y de la Selección Mexicana atendió a aficionados que se acercaron a pedirle fotos y autógrafos; incluso, firmó balones y playeras.

Al ser cuestionado sobre su pronóstico del partido, Blanco declaró a EL UNIVERSAL Deportes que “yo creo que va a ganar México, no sé por cuánto. Ojalá que gane México, están en casa y tienen que aprovechar eso”.

🗣️ “Ojalá que gane México, están en casa y tienen que aprovechar eso”



Cuauhtémoc Blanco cree que “es muy motivante para la gente” la reinauguración del estadio Azteca y asegura que el Tri debe aprovechar la localía para vencer a Portugal pic.twitter.com/epAovFxX3p — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 28, 2026

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CUAUHTÉMOC BLANCO APRUEBA REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA

A pesar de que todavía no está 100 por ciento listo, el estadio Banorte tendrá hoy su último ensayo con el Tri antes de su tercera inauguración en un Mundial.

Cuauhtémoc Blanco, aseguró que esta reinauguración “más que nada es motivante para la gente, estamos cerca del Mundial y la gente está muy motivada, esperemos que saquen un buen resultado y que la gente salga contenta”.

“Me mandaron una foto ayer, estaban entrenando y la verdad que se ve que quedó padre pero al ratito vamos a llegar ahí a ver cómo quedó”, concluyó.