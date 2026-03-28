México vs Portugal: Horario y canales para ver EN VIVO la reinauguración del estadio Banorte, HOY 28 de marzo

Llegó el día. Después de un par de años, el estadio Azteca (ahora Banorte), volverá a recibir a la Selección Mexicana, esta vez, enfrentando a Portugal, un país que llega como contendiente al Mundial de Norteamérica.

Además de ser la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, este choque también quedará marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien se perdió el duelo por lesión. Aunque la plantilla de los lusos sigue siendo una de las más poderosas del panorama.

En este encuentro además de podría ver a Álvaro Fidalgo debutar con la escuadra nacional, así como a Guillermo Ochoa bajo los tres palos nuevamente, luego de un par de convocatorias fuera.

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También funcionará como un ensayo logístico para el inmueble, que tendrá una capacidad cercana a los 90 mil aficionados tras su remodelación. La reapertura del estadio representa un paso clave en la preparación de México como una de las sedes principales del Mundial 2026.

Tres días después, el 31 de marzo, el Tri de Javier Aguirre enfrentará a su similar de Bélgica, en el Soldier Field, de Chicago.

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¿Dónde y a qué hora ver el México vs Portugal?

Los aficionados podrán disfrutar el partido entre México y Portugal este 28 de marzo a las 19:00 horas, Tiempo del Centro de México a través de televisión abierta por Canal 5 y Canal 7, así como en TUDN y la plataforma ViX Premium.

México vs Portugal

Sede: Estadio Banorte

Horario: 7:00 pm

Transmisión: Canal 55, Canal 7, TUDN y ViX Premium.

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