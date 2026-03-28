César Montes ve a Portugal como la primera gran prueba para México

La Selección Mexicana se prepara para vivir una noche que quedará marcada en la historia. En cuestión de horas, el Tricolor afrontará su último gran ensayo en territorio nacional antes de debutar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 frente a Sudáfrica.

En la antesala del encuentro contra Portugal, César Montes subrayó la relevancia de medirse a un adversario de tal calibre.

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“Portugal tiene una selección de jugador a jugador que compite en Europa, que está en las máximas instancias. Es una selección que no necesita presentación y va a ser un gran partido”, dijo.

Añadió que más allá de la ausencia de Cristiano Ronaldo, el partido representa una oportunidad invaluable: “Portugal es muy vasta y eso me preocupa, porque va a ser un partido que nos va a exponer nuestras virtudes y lo que debemos mejorar”.

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