Más Información

Donovan Carrillo emociona en Praga y se coloca entre los mejores 20 del mundo

Donovan Carrillo emociona en Praga y se coloca entre los mejores 20 del mundo

Los líderes que Oswaldo Sánchez ve en la Selección Mexicana

Los líderes que Oswaldo Sánchez ve en la Selección Mexicana

Oswaldo Sánchez apuesta por el Tala Rangel y asegura que “Memo Ochoa debe ser el tercer portero”

Oswaldo Sánchez apuesta por el Tala Rangel y asegura que “Memo Ochoa debe ser el tercer portero”

Los lujos que tendrá la Selección Mexicana en el CAR, antes y durante la Copa del Mundo

Los lujos que tendrá la Selección Mexicana en el CAR, antes y durante la Copa del Mundo

César Montes ve a Portugal como la primera gran prueba para México

César Montes ve a Portugal como la primera gran prueba para México

El Centro de Alto Rendimiento, casa de la , se ha renovado con miras a la próxima Copa del Mundo 2026. El CAR, como es conocido, estrena instalaciones donde se concentrará el Tricolor antes y durante el próximo Mundial.

En presencia de Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF); Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, será inaugurado esta tarde el nuevo hogar de la Selección Nacional, previo al partido entre México y Portugal.

Fueron cerca de 390 millones de pesos el costo de la renovación de algunos sitios y la creación del edificio central, la joya de esta obra al interior del CAR. Los trabajos de modernización comenzaron en marzo de 2024 y después de dos años, la nueva casa tricolor trabaja ya al 100 por ciento.

Lee también

La gran obra en el CAR es el complejo central, en el que se encuentran oficinas de cuerpos técnicos y directivos, áreas médicas, de nutrición, inteligencia deportiva y un impresionante gimnasio al centro, donde podrán trabajar jugadores de cualquier categoría, de forma simultánea.

Ahora, el Centro de Alto Rendimiento es capaz de albergar cuatro selecciones al mismo tiempo. En las instalaciones del combinado nacional no sólo se concentra el equipo mayor encabezado por Javier Aguirre, también lo hacen todas las selecciones inferiores y las femeniles, desde la del primer equipo de Pedro López.

Después de cada concentración, los jugadores reciben una encuesta para que puedan sugerir, cambiar o implementar nuevas ideas para su comodidad.

México se concentra desde el lunes pasado en el CAR para su compromiso de esta noche contra la selección de Portugal en el Estadio Banorte y mañana viajarán a Chicago para enfrentar el martes a Bélgica, en el Soldier Field.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS