El Centro de Alto Rendimiento, casa de la Selección Mexicana, se ha renovado con miras a la próxima Copa del Mundo 2026. El CAR, como es conocido, estrena instalaciones donde se concentrará el Tricolor antes y durante el próximo Mundial.

En presencia de Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF); Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, será inaugurado esta tarde el nuevo hogar de la Selección Nacional, previo al partido entre México y Portugal.

Fueron cerca de 390 millones de pesos el costo de la renovación de algunos sitios y la creación del edificio central, la joya de esta obra al interior del CAR. Los trabajos de modernización comenzaron en marzo de 2024 y después de dos años, la nueva casa tricolor trabaja ya al 100 por ciento.

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La gran obra en el CAR es el complejo central, en el que se encuentran oficinas de cuerpos técnicos y directivos, áreas médicas, de nutrición, inteligencia deportiva y un impresionante gimnasio al centro, donde podrán trabajar jugadores de cualquier categoría, de forma simultánea.

Ahora, el Centro de Alto Rendimiento es capaz de albergar cuatro selecciones al mismo tiempo. En las instalaciones del combinado nacional no sólo se concentra el equipo mayor encabezado por Javier Aguirre, también lo hacen todas las selecciones inferiores y las femeniles, desde la del primer equipo de Pedro López.

Después de cada concentración, los jugadores reciben una encuesta para que puedan sugerir, cambiar o implementar nuevas ideas para su comodidad.

México se concentra desde el lunes pasado en el CAR para su compromiso de esta noche contra la selección de Portugal en el Estadio Banorte y mañana viajarán a Chicago para enfrentar el martes a Bélgica, en el Soldier Field.

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