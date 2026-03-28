La Selección Mexicana tiene una casa de primer mundo. El Centro de Alto Rendimiento (CAR), lugar donde concentra habitualmente y lo hará durante la próxima Copa del Mundo, ha sido remodelado y recibió nuevas construcciones para mejorar la estancia del Tricolor.

Todo comienza con un dormitorio de lujo, capaz de recibir a 90 huéspedes, el “hotel de selecciones mayores” tiene 45 habitaciones dobles para los futbolistas y cuatro suites donde Javier Aguirre y su cuerpo técnico podrán preparar la estrategia.

Videojuegos, mesas de billar, mesas de ping pong, entre otras situaciones, conforman las amplias zonas de recreación al interior del dormitorio.

Hoy, el CAR es capaz de albergar a cuatro selecciones al mismo tiempo, gracias al apoyo del “hotel de selecciones menores”, este complejo menor tiene 29 habitaciones dobles y fue el primer dormitorio que utilizó el equipo mayor.

No hay habitaciones personalizadas y el acomodo de los cuartos es tarea de la Selección Mexicana y su logística. Si algún jugador necesita o requiere algo especial se notifica a los trabajadores en turno.

Por otra parte, el comedor creció de 70 comensales a 210, está certificado y son cerca de 20 cocineros los que trabajan día y noche para alimentar a los equipos nacionales.

Con albercas de agua fría, templada y caliente, área que faltaba perfeccionar para recibir la aprobación de la FIFA, es como se confirmó la renovada casa de la Selección Mexicana como Base Camp durante el Mundial 2026. Sebastián García M.

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