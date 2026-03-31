Titulares de órganos autónomos, consejeros, exconsejeros y exmagistrados electorales de la Ciudad de México buscan llegar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el registro de aspirantes a ocupar tres consejerías electorales del INE, que dio a conocer el Comité Técnico de Evaluación, están Patricia Avendaño, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM); Armando Ambriz, presidente del Tribunal Electoral capitalino; y Laura Enríquez, presidenta de lo que quedó del Instituto de Transparencia.

Asimismo, entre los aspirantes se encuentran los consejeros electorales Ernesto Ramos, Sonia Pérez y Erika Estrada. También figuran los exconsejeros electorales Diana Talavera y Bernardo Valle, y está Armando Hernández Cruz, quien fuera presidente del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal.

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Armando Ambriz fue designado por el senado en 2019 y su periodo como magistrado electoral concluye en octubre de este año.

Patricia Avendaño fue designada por el INE en octubre de 2021 y su cargo como presidenta del Consejo General del IECM termina en 2028.

Ernesto Ramos, Sonia Pérez y Erika Estrada fueron designados por el INE en 2020 y su periodo constitucional concluye en 2027.

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Desde diciembre de 2025, Laura Enríquez es la única comisionada ciudadana que queda en el Info CDMX. Cabe recordar, que se aprobó una reforma a la Constitución capitalina para extinguir al Instituto de Transparencia, por lo que los días de este organismo están contados.

Armando Hernández Cruz fue presidente del Tribunal Electoral local de 2014 a 2018.

Diana Talavera presidió el Instituto Electoral local en 2013 y 2014; mientras que Bernardo Valle fue consejero electoral de 2017 a 2024.

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