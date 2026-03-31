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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () actualizó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de para 13 de las 16 alcaldías de la CDMX: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, , Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevén lluvias de entre 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 12:50 horas y las 19:00 de la tarde.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en 13 alcaldías de CDMX. Foto: Hugo Salvador/El Universal
Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en 13 alcaldías de CDMX. Foto: Hugo Salvador/El Universal

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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Durante esta tarde ya se registran lluvias fuertes en algunos puntos de la CDMX, particularmente en zonas de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

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vr/cr

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