Un juez de control vinculó a proceso a Miguel “N” por el delito de feminicidio agravado en contra de su hermana, ocurrido el pasado 21 de marzo, en Iztapalapa.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Miguel habría atacado a su hermana con un arma blanca durante un altercado en un inmueble de la colonia Reforma Política.

La mujer perdió la vida por las heridas y el sospechosos huyó de lugar.

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Mediante análisis periciales y entrevistas con testigos, se reunieron los elementos suficientes para obtener de un juez de control la orden de aprehensión en contra de Miguel, quien fue ubicado en la colonia Buenavista, de la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 27 de marzo.

Al día siguiente, durante la audiencia inicial, el juzgador vinculó a proceso al detenido.

Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Miguel seguirá privado de la libertad, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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