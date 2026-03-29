Este domingo el centro de Iztapalapa se llenó de ramos.

Se realizó con éxito la representación del Domingo de Ramos, que marca el inicio formal de la 183 escenificación de la Pasión y Muerte de Cristo en Iztapalapa.

Los actores salieron del templo del Señor de la Cuevita y caminaron por calles del Centro de Iztapalapa hasta llegar de nueva cuenta al atrio de la iglesia, en donde se realizaron los pasajes bíblicos.

Iztapalapa inicia la 183 representación de la Pasión de Cristo con domingo de ramos; reportan saldo blanco. Foto: Luis Camacho | El Universal

A su camino, cientos de personas saludaban a los actores, rezaban y meneaban sus ramos, como lo hicieron algunos judíos hace más de dos mil años cuando Jesús entró a Nazaret.

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Antes de comenzar con la representación, el obispo realizó la bendición de los ramos en la que actores y público en general participaron.

Tras recibir la bendición divina, los actores se prepararon para comenzar con los pasajes bíblicos: la llegaba a Nazaret y cuando Jesús corre a los comerciantes del Templo.

Iztapalapa inicia la 183 representación de la Pasión de Cristo con domingo de ramos; reportan saldo blanco. Foto: Luis Camacho | El Universal

Arnulfo Eduardo Morales Galicia, en el papel de Jesús, y los demás actores realizaron la representación mientras las y los asistentes observaban con asombro, sorpresa y con mucha fe.

La alcaldía reportó saldo blanco durante esta representación del Domingo de Ramos en Iztapalapa.

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