La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detalló que 17 personas fueron detenidas durante el partido México vs Portugal, celebrado en el Estadio Ciudad de México.

Se detuvo a 15 personas por la posible reventa de boletos, y a dos mujeres, por probablemente comercializar aparente droga, durante el encuentro de futbol.

Los uniformados detuvieron a dos mujeres y 13 hombres, entre los que se encontraban tres menores de edad, a quienes, tras una revisión de seguridad, como marca el protocolo de actuación policial, les aseguraron tres boletos que, al parecer, ofrecían a un precio superior al de las taquillas; por lo anterior, les leyeron sus derechos constitucionales y los presentaron ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Lee también Morena promete reactivar Comisión Especial del Mundial; falta información, dicen

Cabe señalar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que seis de los detenidos cuentan con presentaciones ante el juez cívico por la misma falta.

Además, durante los recorridos de vigilancia, se percataron de que dos mujeres en actitud inusual participaban en un intercambio de bolsas de hierba verde y seca, por lo que, tras realizarles una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial, les aseguraron 21 bolsas de aparente marihuana, dos bolsos de mano de color negro y beige respectivamente, así como dinero en efectivo.

Por lo anterior, a las dos mujeres de 22 y 52 años de edad les informaron sus derechos constitucionales y, junto con la posible droga y los objetos asegurados, las pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Lee también Detienen a cuatro tras balacera en Iztapalapa riña deja a joven herido de bala

En tanto, los uniformados de la SSC mantuvieron el despliegue operativo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los asistentes, mientras que los policías de Tránsito agilizaron la vialidad en las principales avenidas aledañas al estadio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL