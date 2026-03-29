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El Grupo Parlamentario de en el Congreso de la Ciudad de México prometió, ahora sí, reactivar la , pues advirtieron que falta informar, en territorio, sobre lo que está pensando la Ciudad para este magno evento.

Durante la "Chilanguera" de este domingo, el vocero de los morenistas, Paulo García, recordó que presidirá esta Comisión Especial tras la licencia, por tiempo indefinido, de Fernando Zárate, y confió en que este cambio permita la reactivación de los trabajos.

Adelantó que plantearán una serie de mesas de trabajo con secretarios para conocer de primera mano cómo se está preparando la Ciudad para la justa mundialista que arranca el 11 de junio.

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“Es una oportunidad para que esta nueva integración de la Comisión Especial del Mundial, pues, permita activar una serie de cuestiones. Habrá mesas de trabajo con el Gobierno en torno a este tema y, con esa información y esas dudas que se resuelvan en las mesas de trabajo, iremos a nuestros distritos a informar : qué tiene que saber la gente en términos de movilidad y qué tiene que saber la gente en términos de dónde va a estar la oferta pública y gratuita para que puedan, en los diferentes territorios, conocer y ver los partidos del Mundial, no solo los de México, y combatir la desinformación”, aseveró.

En este sentido, comentó que el partido de ayer dejó claro que la Ciudad está lista para el Mundial, aunque advirtió falta información.

“Por un lado, vemos que ya, a estas alturas, en cuanto a capacidades logísticas, en cuanto a capacidades de movilidad, la Ciudad está lista para el Mundial; lo que identificamos es la necesidad de informar varias de las cosas que se están pensando para este magno evento”, apuntó.

Recalcó que las con el gobierno permitirán informar de manera oportuna a las y los vecinos sobre los trabajos previos al .

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Por último, Paulo García lamentó que algunos comunicadores y actores de oposición le apuesten a que le vaya mal a la Ciudad durante el Mundial.

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mahc/LL

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