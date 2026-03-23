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Tras varios días de incertidumbre, Ángel Tamariz Sánchez se incorporó a la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

Tamariz Sánchez era diputado suplente y, tras la licencia de , por tiempo indefinido, tuvo que asumir el cargo, por lo que dejó la dirección de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Es miembro fundador de Morena y cuenta con una amplia trayectoria en la alcaldía Álvaro Obregón, donde ha impulsado diversas iniciativas en beneficio de la comunidad. En la ADIP promovió la del sector público y la implementación de soluciones tecnológicas para acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía.

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Al respecto, la coordinadora del grupo parlamentario, Xóchitl Bravo, le dio la bienvenida al nuevo legislador. “ le da la bienvenida a este espacio. Quedamos trabajando en beneficio de la gente de esta ciudad”.

Hace algunas semanas, Ángel Tamariz Sánchez rindió protesta, por lo que ya no fue necesario que lo volviera a hacer.

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mahc/LL

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