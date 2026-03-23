Tras varios días de incertidumbre, Ángel Tamariz Sánchez se incorporó a la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

Tamariz Sánchez era diputado suplente y, tras la licencia de Fernando Zárate, por tiempo indefinido, tuvo que asumir el cargo, por lo que dejó la dirección de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Es miembro fundador de Morena y cuenta con una amplia trayectoria en la alcaldía Álvaro Obregón, donde ha impulsado diversas iniciativas en beneficio de la comunidad. En la ADIP promovió la transformación digital del sector público y la implementación de soluciones tecnológicas para acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía.

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Al respecto, la coordinadora del grupo parlamentario, Xóchitl Bravo, le dio la bienvenida al nuevo legislador. “La bancada de Morena le da la bienvenida a este espacio. Quedamos trabajando en beneficio de la gente de esta ciudad”.

Hace algunas semanas, Ángel Tamariz Sánchez rindió protesta, por lo que ya no fue necesario que lo volviera a hacer.

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