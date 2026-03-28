Este sábado, durante la reapertura del Estadio Banorte, el Gobierno de la Ciudad de México pondrá a prueba el operativo Última Milla, rumbo al Mundial de Futbol 2026, el cual contempla el cierre de vialidades y calles aledañas al recinto deportivo, así como el despliegue de 10 mil elementos locales y federales.

“La policía de la Ciudad de México está lista, se ha venido preparando por muchísimo tiempo para este evento de la inauguración del estadio y que sirva como una prueba piloto para el inicio del Mundial 2026”, afirmó el jefe de la Subdirección de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Cristian Sumano Salazar.

Fuente: Alcaldía Coyoacán y SSC

En entrevista con EL UNIVERSAL recordó que a fin de garantizar la movilidad al interior y exterior del estadio sólo se permitirá el acceso a quienes tengan boleto para el partido de futbol entre las selecciones de México y Portugal y vecinos con identificación.

“Siempre que haya una eventualidad o una emergencia están contemplados estos vehículos que podrán ingresar a las inmediaciones; los vecinos, también con criterio tendríamos que aplicar ahí por parte de todos los elementos, es la instrucción que nos ha dado la jefa de Gobierno y el secretario Pablo Vázquez”, explicó.

Cortes viales y alternativas

Las avenidas aledañas al Coloso de Santa Úrsula, que son Anillo Periférico, al sur; avenida del Imán y Gran Sur, al poniente; Viaducto Tlalpan, al oriente y Santa Úrsula, al norte, permanecerán cerradas.

El subdirector de Control de Tránsito indicó que las alternativas viales para quienes se trasladen por la zona del partido son División del Norte, avenida Circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo, Circuito Interior, avenida San Fernando, Insurgentes, Calzada Miramontes, Eje 3, Canal Nacional, avenida Aztecas, Insurgentes, Universidad y Revolución.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 8 mil 814 elementos, de los cuales mil 882 son de la Subdirección de Control de Tránsito: 800 sólo para cortes viales antes y durante el partido y el resto tendrán diferentes funciones en las inmediaciones del estadio.

A ellos se suman 2 mil 21 integrantes del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Es importante recordar que en el estadio no habrá estacionamientos, por lo que sólo se podrá llegar a través de transporte público, taxi o mediante los servicios Park and Ride.

Sin alcohol

La alcaldía Tlalpan anunció la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas, durante este fin de semana en las colonias Villa Lázaro Cárdenas, San Lorenzo Huipulco, Isidro Fabela, Toriello Guerra y Vergel del Sur, que se ubican en inmediaciones del estadio.

Algunos negocios ubicados en los alrededores del Coloso se alistaron desde ayer con la venta de artículos mundialistas.

Mientras que algunas personas acudieron ayer a las inmediaciones del Estadio Banorte para tomarse fotografías; sobre el Puente Peatonal Huipulco se encuentra la mascota de la capital, que es un ajolote con penacho de colores. Con información de Frida Sánchez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.