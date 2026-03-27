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Ecatepec, Mex.- El diputado federal del , Fernando Vilchis Contreras habría impedido que se llevara a cabo un diligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (), en un predio irregular que es utilizado como ubicado en la colonia La Monera y se opuso a que fueran confiscados los vehículos utilizados en este basurero considerado por vecinos como un foco de infección.

Este jueves, el legislador del PT acudió junto con un grupo de bicitaxistas y basureros de la organización Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Autónoma, para hacer frente al personal de la fiscalía.

La diligencia consistía en una inspección ministerial por parte de personal de la FGJEM en el predio ubicado en la calle Zapata, en la colonia La Monera, espacio que se encuentra en investigación.

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En el lugar existe un vertedero a menos de 20 metros de las viviendas, que ya había sido , el cual operaba sin las autorizaciones correspondientes, lo que representa un foco de infección. El sitio se ubica en una de las comunidades que el legislador y la organización UPREZ Autónoma presuntamente controlan.

Durante la diligencia, el legislador habría impedido que fueran retirados los camiones de basura que estaban en el lugar y que estaban asegurados.

El diputado federal organizó este viernes dos bloqueos en la vía José López Portillo y Avenida Central. Foto: Especiales.
El diputado federal organizó este viernes dos bloqueos en la vía José López Portillo y Avenida Central. Foto: Especiales.

A Fernando Vilchis Contreras lo han señalado de proteger los presuntos tiraderos clandestinos de basura y alentar con su organización un posible daño ecológico.

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Los vecinos de La Monera han denunciado el foco de infección que representa el tiradero clandestino y que pone en riesgo la salud de mucha gente de la comunidad porque han desarrollado enfermedades en la piel.

“Tenemos fauna nociva hasta los terceros y cuartos pisos y han salido infinidad de animalitos que sabíamos que existía pero no lo habíamos visto personalmente. Con el aire todo se viene por todos lados...y nos hemos enfermado de la garganta y los ojos”, mencionaron los vecinos.

Para presionar a la FGJEM, el diputado federal organizó este viernes dos bloqueos en los que recolectares de basura cerraron la circulación de la vía José López Portillo y Avenida Central y seguir operando sus basureros clandestinos.

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El bloqueo de la López Portillo estuvo encabezado por Giovany Reyes, familiar de Vilchis, y el de la avenida Central por María Luisa, quienes operan los tiraderos clandestinos, afirmaron pobladores de Ecatepec.

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jecg

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