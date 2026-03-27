La alcaldía Coyoacán dio el banderazo al operativo especial de seguridad de Semana Santa, con el que se reforzarán los recorridos de vigilancia; el patrullaje en calles y avenidas principales y secundarias, así como las acciones preventivas casa por casa.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar dio a conocer que, con motivo de eventos masivos que habrá en la demarcación, como el partido reinaugural del Estadio Azteca que tendrá lugar este 28 de marzo, se implementarán perímetros de acceso controlado en vialidades como Periférico, Boulevard Gran Sur, Avenida Santa Úrsula y Calzada de Tlalpan, con el fin de salvaguardar la integridad de asistentes y habitantes de la zona. Para ingresar a la zona se requerirá de credencial de elector o comprobante de domicilio.

Destacó que durante este periodo vacacional se intensificarán las acciones de proximidad social y vigilancia.

“Seguiremos y reforzaremos el casa por casa, así como el patrullaje en calles, avenidas principales y secundarias. Vamos a trabajar 24/7 para garantizar seguridad, tranquilidad, orden y movilidad”, afirmó.

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Por medio de un comunicado, el edil afirmó que la coordinación institucional con el Gobierno central “es clave” para garantizar resultados en materia de seguridad.

“Tenemos una gran coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Sin duda, el trabajo en equipo hace que seamos más fuertes y el resultado es poder brindarle seguridad a las vecinas, vecinos, a quienes trabajan y transitan por Coyoacán, a las y los visitantes que llegan al epicentro cultural de la República Mexicana”, señaló.

Coyoacán refuerza seguridad por Semana Santa; habrá acceso controlado al perímetro del Estadio Banorte, reitera. (Foto: especial)

Este dispositivo de seguridad cuenta con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y la Subsecretaría de Control de Tránsito, además de elementos de Escudo Coyoacán.

Por su parte, la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, reiteró el compromiso de la administración con la seguridad de las y los coyoacanenses.

En tanto, el director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Jorge Peña, hizo un llamado a la población a seguir medidas preventivas durante este periodo vacacional.

“El objetivo es proteger la vida, la integridad y el bienestar de quienes habitan y visitan Coyoacán. Si sales de casa, revisa instalaciones de gas y electricidad, cierra llaves de paso y desconecta aparatos electrónicos. Asegura puertas y ventanas”, indicó.

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