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La tarde del sábado 28 de marzo, que se llevará a cabo la reinauguración del con el entre las selecciones de México y Portugal, se tienen contempladas varias en el recinto y contra el evento deportivo.

Una de las convocatorias llama a acompañar a en el Estadio Banorte, a las 17 horas del sábado.

Otro de los llamados pide reunirse en la asta bandera de Acoxpa y avenida de las Torres, en Coapa. Se trata de vecinos que piden banquetas libres de ambulantaje y que sean inclusivas.

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Otra convocatoria pide reunirse al mediodía del sábado en la explanada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la colonia Isidro Fabela, para una reta de fútbol contra la inauguración del estadio, en la que se contempla el cierre de vialidades.

Asimismo, dice estar en contra del despojo, el saqueo, la turistificación, las desapariciones y la represión rumbo al mundial.

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vr/cr

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