La jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, encabezaron el banderazo de salida al operativo de seguridad de Semana Santa con el despliegue de más de 10 mil elementos de seguridad, que resguardarán la Ciudad de México del 27 de marzo al 12 de abril.

En los límites entre la Gustavo A. Madero y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, la mandataria capitalina afirmó que se espera la llegada de más de medio millón de visitantes a quienes la Ciudad recibirá “con los brazos abiertos”.

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“Arranca y damos paso al operativo que despliega más de 10 mil elementos de la Secretaría de Seguridad a lo largo y ancho de esta ciudad”, dijo.

En su oportunidad, el jefe de la Policía, Pablo Vázquez Camacho, precisó que el despliegue consta de 10 mil 800 elementos que estarán apoyados con 743 vehículos, 15 motocicletas, 5 grúas, 10 ambulancias y 10 motoambulancias, además de los sobrevuelos permanentes de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Foto: Frida Sánchez / EL UNIVERSAL

Fortalecerán programa “Conduce sin alcohol”

Al hacer un llamado tanto a capitalinos como a visitantes a celebrar la Semana Santa “con responsabilidad”, la jefa de Gobierno afirmó que durante estos días se fortalecerá el programa “Conduce sin Alcohol” con vigilancia en puntos turísticos.

“Aprovecho para que en este mensaje que doy a los capitalinos y a los que nos vienen a visitar en esta semana, hago un llamado a que disfrutemos la Semana Santa con responsabilidad. Que si tenemos situaciones de convivencia, bienvenidas, pero que no afecten a su familia o a la comunidad. Así que un llamado de responsabilidad de convivencia en la Ciudad de México”, dijo.

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que el programa Conduce Sin Alcohol se reforzará con presencia estratégica en distintos puntos de la capital “con el objetivo de salvar vidas y prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol a la hora de conducir”.

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afcl