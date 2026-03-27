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Un grupo de aproximadamente 50 personas mantiene bloqueada la autopista México-Cuernavaca en ambos sentidos, a la altura de la caseta, lo que ha generado un severo caos vial para miles de automovilistas que intentaban salir de la capital en el arranque del periodo vacacional de Semana Santa.

Los manifestantes, habitantes de las colonias Temamatla y Los Pinos, en la alcaldía Tlalpan, exigen el restablecimiento del servicio de agua potable, el cual —aseguran— ha sido irregular o inexistente durante varios días.

La protesta ha provocado filas de vehículos que alcanzan hasta cinco kilómetros, con decenas de autobuses de pasajeros varados sobre la vialidad. La afectación también obligó a posponer un evento programado por la Guardia Nacional, debido a la imposibilidad de acceso a la zona.

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En el sitio se encuentran elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes implementan cortes a la circulación y labores de orientación vial para mitigar el impacto.

Como alternativas, las autoridades recomiendan utilizar la carretera federal México-Cuernavaca, así como la vía Xochimilco-Oaxtepec.

Hasta el momento, los inconformes señalan que ninguna autoridad del gobierno central ni de la alcaldía ha acudido para entablar diálogo, por lo que el bloqueo continúa sin una hora definida para su liberación.

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afcl

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