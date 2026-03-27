La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 27 de marzo se tiene prevista una concentración del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México en el Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el Centro capitalino, a las 10 horas. Exigen el incremento salarial digno y mejores prestaciones del contrato de trabajo.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas protestarán a las 11 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Acompañarán a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio.

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Trabajadoras y trabajadores de la "Colectiva Cineteca Nacional" se manifestarán en la sede de la Cineteca, de la colonia Xoco, a partir de las 11 horas. Exigen la renovación de contrataciones para servicios profesionales que las autoridades de la Secretaría de Cultura prometieron.

Foto: Facebook

El Colectivo Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

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El grupo Plataforma 420 se reunirá en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en Iztacalco, a las 12 horas. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina llevará a cabo una manifestación en las canchas de Fútbol en la colonia Pedregal de Santo Domingo, a las 15 horas. Realizarán un mitin y último partido de fútbol con la finalidad de visibilizar el impacto negativo que la Copa del Mundo traerá a la Ciudad de México.

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El colectivo "Hombres Necios" se reunirá en el Hemiciclo a Juárez a las 17 horas, para denunciar la violencia misógina de la subcultura "Incel".

El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

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afcl