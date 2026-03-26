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El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) dio a conocer que se implementará un en las inmediaciones del Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán, con motivo del partido México y Portugal, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas.

Dicho operativo se desplegará a partir del y se mantendrá hasta un día después del juego.

En un comunicado, el Invea precisó que las acciones de este operativo estarán enfocadas en los siguientes rubros:

Invea implementará operativo para vigilar venta de alcohol en alrededores del Estadio Banorte. Foto. Especiales.
Invea implementará operativo para vigilar venta de alcohol en alrededores del Estadio Banorte. Foto. Especiales.

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  • Inhibir la venta de alcohol a menores de edad, por lo que se realizarán recorridos y visitas para prevenir y evitar la venta de bebidas alcohólicas a personas menores de edad.
  • Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en envase abierto, expresamente en tiendas de abarrotes y de autoservicio, así como su consumo en la vía pública.
  • Cumplimiento de horarios y disposiciones legales, por lo que se vigilará que los establecimientos respeten los horarios permitidos y operen conforme a la normatividad vigente; no se permitirá la operación de establecimientos que propicien conductas que alteren el orden público o generen disturbios.

Estas acciones estarán dirigidas a sensibilizar a propietarios de establecimientos mercantiles, con el fin de fomentar el cumplimiento de la normatividad vigente. Sin embargo, en caso de incumplimiento, personal especializado en procederá a la colocación de sellos de suspensión de actividades en aquellos establecimientos que infrinjan la ley.

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dmrr/cr

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