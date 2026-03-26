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La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama (FAH) emitió un comunicado en el que reconoció “la determinación” del para que los perros rescatados de un predio de Cuajimalpa no sean restituidos al .

Además, señaló que existen las condiciones jurídicas para que los animales rescatados accedan a procesos de responsables.

“La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama (FAH) reconoce la determinación del Gobierno de la Ciudad de México de garantizar que los perros rescatados del predio ubicado en Cuajimalpa no sean restituidos a quienes incurrieron en actos de maltrato y crueldad animal, conforme a los principios de protección y bienestar animal previstos en la legislación vigente”, publicó este jueves en redes sociales.

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Esto luego de que el Gobierno de la CDMX ofreció una conferencia de prensa para dar una actualización del estado de salud de los más de 800 perros que permanecen bajo resguardo de las autoridades, luego del operativo que tuvo lugar en enero pasado.

En el comunicado se expuso la postura del representante legal de la FAH, Fernando García Juárez, quien destacó que el posicionamiento que dio hoy la administración capitalina “constituye un reconocimiento explícito de la existencia de conductas sistemáticas de maltrato y crueldad animal, las cuales deben ser investigadas, sancionadas y, en su caso, no quedar en la impunidad”.

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Asimismo, subrayó que para la Fundación “el objetivo prioritario es que los animales rescatados accedan de manera inmediata a procesos de adopción responsables. Existen ya las condiciones jurídicas para ello; corresponde ahora a la autoridad emitir lineamientos claros, transparentes y expeditos que permitan atender la demanda de cientos de familias interesadas en brindarles un hogar”.

Indicaron que “no existe impedimento jurídico alguno” tras la reciente resolución del Juzgado Sexto en Materia Administrativa, para que el Gobierno de la Ciudad de México proceda a concretar una campaña de adopción de los animales rescatados.

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jecg/cr

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