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En plena , continúa el frío en algunas partes de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó por bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este viernes 27 de marzo en seis alcaldías.

En la alcaldía Tlalpan se activó ante el pronóstico de temperaturas de entre 1° a 3° Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana.

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Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas que descenderán a los 4° o 6° Celsius, a partir de las 00:00 horas y hasta las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

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