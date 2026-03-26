Más Información
Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades
Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula
En plena primavera, continúa el frío en algunas partes de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este viernes 27 de marzo en seis alcaldías.
En la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja ante el pronóstico de temperaturas de entre 1° a 3° Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana.
Leer también: A dos días de inauguración del Estadio Banorte, abren al público el puente peatonal de Huipulco; hay vallas en acceso al coloso
Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas que descenderán a los 4° o 6° Celsius, a partir de las 00:00 horas y hasta las 8:00 de la mañana.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]