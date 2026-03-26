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A dos días de la inauguración del , el puente peatonal de se encuentra abierto al público, aunque ya hay vallas que restringen el acceso al Coloso de Santa Úrsula.

Este jueves se observa a ciudadanos caminar tranquilamente y disfrutar de las nuevas instalaciones del que fue inaugurado de manera oficial este miércoles por la jefa de gobierno, . Algunos están sentados y otros siguen su paso, pues alberga uno de los accesos al Tren Ligero Estadio Azteca. También hay parejas, grupo de amigos o personas que se detienen para apreciar la vista, conocer la información de las obras que se inauguraron o tomar fotografías.

La infraestructura conecta con el coloso de Santa Úrsula y el Cetram Huipulco. Los accesos al mercado, Cetram Huipulco y Tren Ligero están libres para que ciudadanos transite.

Desde este jueves se observa a ciudadanos caminar tranquilamente y disfrutar de las nuevas instalaciones. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Desde este jueves se observa a ciudadanos caminar tranquilamente y disfrutar de las nuevas instalaciones. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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A la par, el puente vehicular Aztecas también es utilizado por automovilistas y ciudadanos que aprovechan para acceder y tomar fotos del conocido estadio que este sábado reabrirá sus puertas con el partido México-Portugal.

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vr

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