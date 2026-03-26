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A dos días de la inauguración del Estadio Banorte, el puente peatonal de Huipulco se encuentra abierto al público, aunque ya hay vallas que restringen el acceso al Coloso de Santa Úrsula.
Este jueves se observa a ciudadanos caminar tranquilamente y disfrutar de las nuevas instalaciones del puente peatonal que fue inaugurado de manera oficial este miércoles por la jefa de gobierno, Clara Brugada. Algunos están sentados y otros siguen su paso, pues alberga uno de los accesos al Tren Ligero Estadio Azteca. También hay parejas, grupo de amigos o personas que se detienen para apreciar la vista, conocer la información de las obras que se inauguraron o tomar fotografías.
La infraestructura conecta con el coloso de Santa Úrsula y el Cetram Huipulco. Los accesos al mercado, Cetram Huipulco y Tren Ligero están libres para que ciudadanos transite.
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A la par, el puente vehicular Aztecas también es utilizado por automovilistas y ciudadanos que aprovechan para acceder y tomar fotos del conocido estadio que este sábado reabrirá sus puertas con el partido México-Portugal.
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