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La administración capitalina invirtió 150 millones de pesos para obras de en beneficio de 20 colonias de la , una de las más afectadas por la escasez en temporada de .

Entre las obras realizadas destaca la modernización de plantas potabilizadoras del río Magdalena —el único río vivo de la CDMX—, la automatización de cuatro pozos, así como la instalación de transmisores de presión, rehabilitación de estaciones hidrométricas y la implementación de mecanismos de telemetría.

Ante vecinos de San Bernabé Ocotepec, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que estas obras permitirán incrementar el suministro de agua en 20 colonias de la Magdalena Contreras; en algunas, como Tierra Unida y Lomas de San Bernabé, incluso se triplicó el suministro, señaló.

Se destacó el retiro de 18 mil metros cúbicos de azolve en distintas presas de la alcaldía Magdalena Contreras. Foto: Especial
Se destacó el retiro de 18 mil metros cúbicos de azolve en distintas presas de la alcaldía Magdalena Contreras. Foto: Especial

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“Conseguimos aumentar 100 litros por segundo —como aquí el ingeniero habla técnicamente—, uno no se imagina a cuánto equivalen 100 litros por segundo, equivalen a 9 millones de litros de agua al día. Eso es lo que se logró aquí, en esta zona de la Magdalena Contreras. Hoy se tiene más agua, más calidad de vida y un suministro más constante”, afirmó.

Explicó que se realizaron obras para evitar inundaciones en la zona, por ejemplo, a través del retiro de 18 mil metros cúbicos (el equivalente a siete albercas olímpicas) de azolve en distintas presas de la alcaldía.

Además, adelantó que se “está avanzando” en la creación de un muro en Lomas Quebradas, el cual estará listo antes de la próxima temporada de lluvias.

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Otro de los beneficios, aseguró la mandataria capitalina, es el aumento en un 70% del caudal de agua tratada, que equivale a 400 pipas, es decir, 4 millones de litros de agua tratada.

En su oportunidad, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), precisó que parte de las obras implicó la instalación de 20 transmisoras de presión, la automatización de cuatro pozos de agua potable y la rehabilitación de tres estaciones hidrométricas, las cuales ayudan para monitorear las lluvias y anticipar la atención.

Explicó que la mejora de estas acciones se refleja en 16 colonias, entre las que enlistó El Toro, El Rosal, Ampliación Potrerillo, La Carbonera, Pueblo Nuevo Alto, el Ocotal, el Ermitaño y Potrerillo, entre otras.

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Por otro lado, aseguró que se disminuyó en un 23% la incidencia de fugas de agua y en un 19%, la falta de agua en estos puntos.

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vr/cr

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