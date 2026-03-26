Tras críticas y juicios electorales interpuestos, el Congreso de la Ciudad de México suspendió los foros del proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) que realizaba con integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos).

A través de un oficio, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, informó la suspensión de cinco foros, los cuales se realizarían en Iztapalapa, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Xochimilco.

“En su momento, se informará oportunamente sobre la posible reprogramación de este ejercicio de participación”, señala el oficio.

A estos foros sólo asistían diputados locales de Morena, lo que generó inconformidad de la oposición. Además, en varios hubo críticas al proceso de planeación y en algunos hubo gritos y descalificaciones.

Integrantes de Copacos de Álvaro Obregón y Benito Juárez interpusieron juicios electorales en contra de estos ejercicios.