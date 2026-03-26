Seis sujetos fueron detenidos mediante un cateo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia local (FGJ), en un inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza, donde se aseguraron animales exóticos y más de 100 dosis de droga.

De acuerdo con la SSC, policías identificaron un predio ubicado en el cruce de las calles Nicolás Romero y Río Frío, en la colonia Magdalena Mixiuhca, donde al parecer se almacenaba droga.

A través de indagatorias se recabaron datos de prueba para que un representante del Ministerio Público solicitara una orden de cateo a un juez de control.

Lee también Policía capitalina auxilia a águila lesionada en GAM; recibe atención especializada

Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento, personal de la SSC y de la FGJ, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, realizó el cateo.

Allí se detuvo a seis hombres, se aseguraron 169 dosis de aparente cocaína, un cocodrilo de aproximadamente 70 centímetros de largo, una iguana de un metro de largo, un ajolote albino y un ajolote melanoide.

Detienen a 6 personas y rescatan animales exóticos. Foto: especial

Detienen a 6 personas y rescatan animales exóticos. Foto: especial

Detienen a 6 personas y rescatan animales exóticos. Foto: especial

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC se trasladó al lugar para resguardar a los ejemplares y llevarlos a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco, donde serán valorados por los veterinarios especializados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación, mientras que el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL