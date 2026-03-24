La diputada local de Movimiento Ciudadano Luisa Ledesma presentó una iniciativa para que una de las causales para perder la patria potestad de los hijos sea el maltrato animal.

Durante la sesión de este martes, la legisladora propuso modificar el Código Civil capitalino para que una de las razones para perder a los hijos legalmente sea cuando uno de los padres o tutores sea condenado, mediante sentencia firme, por el delito de maltrato o crueldad animal.

Desde tribuna, la legisladora sostuvo que la violencia no empieza de un momento a otro, sino que se aprende, se normaliza, se repite y muchas veces comienza donde menos se hace visible: en la forma en la que se trata a los seres sintientes.

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Destacó que esta iniciativa tiene un propósito muy claro y muy humano: proteger a las niñas, niños y adolescentes de entornos donde la violencia ya está presente, aunque no sea siempre directa hacia ellos.

“Aquí es donde debemos hacernos una pregunta fundamental: ¿Puede una persona que ha demostrado esa capacidad de violencia ser responsable del cuidado, formación y protección de una niña o niño? La respuesta que plantea esta iniciativa es clara, no podemos ignorar ese riesgo”, dijo.

Y añadió: “Esto es importante decirlo con toda claridad: no es automático, no es arbitrario, no es por cualquier conducta y se requiere de tres puntos. El primero, un delito grave, no una falta administrativa; dos, una sentencia firme, es decir ya comprobado por una autoridad judicial; y tres, un análisis del juez siempre tomando en cuenta el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.

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Luisa Ledesma comentó que su propuesta no busca castigar, sino prevenir. “Busca que el Estado actúe antes de que la violencia escale, antes de que las niñas, los niños o adolescentes sean las siguientes víctimas”.

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