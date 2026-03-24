Una intensa movilización de servicios de emergencia se registró la tarde de este martes en la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez, tras el reporte de un accidente al interior de un complejo habitacional.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Holbein número 203 y la calle Indiana, sobre Eje 6 Sur, donde un joven de aproximadamente 20 años de edad resultó lesionado al caer desde un cuarto piso mientras realizaba labores de mantenimiento a un tanque estacionario de gas.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino se encontraba trabajando en la estructura cuando, por causas aún no determinadas, se precipitó junto con el tanque desde varios metros de altura, lo que además generó una posible fuga de gas que encendió las alertas entre vecinos y autoridades.

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Joven cae de cuarto piso junto con tanque de gas al que realizaba mantenimiento en alcaldía Benito Juárez; cuerpos de emergencia se movilizan. Foto: Especial.

Paramédicos que arribaron al sitio brindaron atención prehospitalaria al lesionado y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a un hospital para su valoración médica.

En tanto, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron para controlar la situación, asegurar el tanque y descartar riesgos mayores, como una explosión derivada de la presunta fuga.

La zona fue acordonada mientras los equipos de emergencia realizaban las labores correspondientes, lo que generó afectaciones a la circulación en Eje 6 Sur.

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