La Secretaría de Desarrollo y Vivienda (Seduvi) informó que el predio ubicado en Licenciado Primo de Verdad número 7, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc aún continúa en proceso de rehabilitación por lo que inició junto con la Comisión para la Reconstrucción el trabajo para la edificación de otro inmueble para los habitantes que se han visto perjudicados.

Explicó que el inmueble presentaba daños estructurales desde antes del sismo de 2017, situación que llevó a sus habitantes a solicitar el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

Posteriormente, tras las afectaciones ocasionadas por dicho sismo, se determinó que el predio representaba un alto riesgo estructural, por lo que se definió su demolición y posterior reconstrucción, con el objetivo de garantizar la seguridad y el derecho a una vivienda digna de las familias

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La dependencia explicó que en este proceso, y en apego a la normatividad aplicable en materia de protección del patrimonio histórico, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llevó a cabo trabajos de salvamento arqueológico en el sitio.

Dijo que a finales de 2025 se identificaron vestigios arqueológicos de relevancia, los cuales requieren análisis especializado y conservación, por lo que las acciones en el predio continuarán desarrollándose conforme a estos hallazgos y bajo la supervisión de las autoridades competentes.

“Derivado de lo anterior, la Comisión para la Reconstrucción y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México han iniciado el proceso para ofrecer a las y los habitantes una alternativa de reconstrucción en un predio distinto, ubicado en el Centro Histórico, que permita garantizar condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad y certeza jurídica”.

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El Gobierno de la Ciudad de México reiteró que se mantiene un diálogo permanente, respetuoso y transparente con las familias afectadas, con el objetivo de brindar acompañamiento integral, atender sus inquietudes y construir, de manera conjunta, soluciones que salvaguarden tanto sus derechos como el patrimonio histórico de la ciudad.

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