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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la Ciudad de México para la madrugada y mañana de este miércoles 25 de marzo.
En la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja por temperaturas de entre 1° y 3° Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana.
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Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activó alerta amarilla por temperaturas en el mismo periodo de tiempo.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
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