A menos de 80 días para la Copa del Mundo 2026, 17 museos y otros sitios emblemáticos de la Ciudad de México se alistan con una amplia cartelera de exposiciones, muestras fotográficas y otras actividades para celebrar la llegada de la justa deportiva.

Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura, precisó que se instalarán cuatro exposiciones en sitios cerrados y emblemáticos de la CDMX, como el pasaje Zócalo-Pino Suárez y metro Zapata.

Adelantó que el Museo de la Ciudad de México, ubicado en el Centro Histórico, tendrá la exposición “Diosa Redonda: Antropotextiles y fútbol” que estará disponible del 23 de mayo al 30 de agosto; y en el “Ágora, Galería del Pueblo” se presentará la exposición fotográfica “La ciudad de los tres mundiales” que estará abierta al público del 29 de abril al 9 de agosto.

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A partir del 29 de mayo, el pasaje Zócalo-Pino Suárez se convertirá en un “túnel del tiempo” con información relacionada a los distintos mundiales que se han celebrado en México; y desde el 15 de mayo se instalará “Nace una pelota”, una exhibición sobre el hallazgo arqueológico de pelotas de hule, que estará ubicada en Metro Zapata.

Además, 17 museos abrirán sus puertas con 19 exhibiciones relacionadas con el futbol, como parte de un corredor cultural de cara al Mundial.

Como parte de las actividades, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibirá a los turistas con una exposición fotográfica del mexicano Santiago Arau, en la que se exhibirán sitios emblemático de la caitak, como las jacarandas y el mercado de la Merced, adelantó la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto.

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