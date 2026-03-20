Mundial 2026: ¿De qué trata “Lighter”?; la nueva canción de Jelly Roll y Carín León para la Copa del Mundo

Este viernes 20 de marzo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés) estrenó la canción oficial de la Copa Mundial 2026, interpretada por el artista estadounidense Jelly Roll y el músico de regional mexicano Carín León, bajo la producción del canadiense Cirkut.

Esta interpretación combina el poderoso ritmo del country con la pasión y entrega del regional mexicano, reflejando la unión y la energía cultural que caracteriza a los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, además de la participación de 48 selecciones diferentes de alrededor del mundo.

¿De qué trata la canción "Lighter"?

Con una duración de 3 minutos, este tema musical narra una historia de superación personal, explicando la sensación de ligereza que se experimenta al cumplir con metas y expectativas, a pesar de los obstáculos o retos que se llegasen a presentar en la búsqueda del éxito.

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Poster del Mundial 2026 Foto: FIFAWorldCup

"Nunca me había sentido tan libre antes... las cadenas ya no suenan. Dios mío, me siento más ligero", se escucha entre los versos en inglés interpretados por Jelly Roll, quien compara los desafíos de la vida con la carga de pesadas cadenas. "Estaba encadenado y luchando en una guerra conmigo mismo" señala.

"Nadie, nadie sabe. Lo que me ha costado eso nadie lo sabe, decían que terminaría en la calle. Mírenme volando, ya no hay quien me baje", menciona en sus estrofas el exponente mexicano, como una expresión de resiliencia, energía y alegría que se consigue al cumplir tus objetivos con esfuerzo.

"Las cadenas ya no suenan. Dios mío, me siento más ligero. Caen sobre el piso de madera al ritmo de un coro celestial... Rezando y rezando, para ya no volver. Las mismas viejas botas, pero ya no tocan el suelo", entona ilustrando de la mejor manera la paz que trae consigo el cumplir un sueño.

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La FIFA apostará por la inclusión, al reunir a artistas cuyas voces resuenen en todos los continentes. Foto: FIFA

¿Dónde escuchar la nueva canción del Mundial 2026?

Uniendo el entusiasmo de los aficionados de todo el mundo por el fútbol y la música, la canción puede escucharse a partir de este 20 de marzo a través de todas las plataformas streaming de Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify, YouTube Music y iTunes.

De acuerdo con la FIFA, este tema es el primer episodio de un álbum completo innovador, creado para la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva de la historia. Los temas fusionarán diferentes géneros, reflejando la pasión global por el deporte y conectando a las comunidades.

"El Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA no es simplemente un acompañamiento musical para el torneo; es una declaración sobre el futuro del fútbol mundial... estamos creando algo que refleja la magnitud, la ambición y el impacto cultural de esta histórica competición", explicó la federación.

Según un comunicado, el proyecto musical reflejará la naturaleza multifacética del reporte rey: diferentes estilos, ritmos y culturas que conviven en armonía. Además, contará con artistas de diversos continentes y géneros, seleccionados para reflejar la diversidad del torneo y las comunidades globales que representa.

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