¿A qué hora ver el Equinoccio de Primavera en México HOY, 20 de marzo?; checa aquí

Este viernes 20 de marzo, el hemisferio norte de la Tierra se despide del invierno, pues oficialmente, la temporada del año cambia con el místico equinoccio de primavera.

Este fenómeno es sólo el inicio de una época que traerá días más largos, llenos de sol y temperaturas mucho más cálidas a las que nos acostumbramos en los últimos meses. Se caracteriza por ser un periodo en el que los días duran casi lo mismo que las noches —al menos por un corto tiempo—, antes de que la temporada se prepare para recibir el verano.

Se ha posicionado como uno de los eventos astronómicos más importantes, no solo por su significado científico y natural, sino por su importante valor cultural, pues cada año, miles de personas en el país se alistan para verlo, darle la bienvenida a la temporada de la renovación y recibir la energía de la mejor manera.

Lee también Equinoccio de primavera 2026: ¿cómo ver el cambio de estación?; así puedes verlo en su máximo esplendor

El equinoccio de primavera inaugura oficialmente la temporada en el hemisferio norte. Foto: pexels

¿A qué hora es el equinoccio de primavera 2026?

El equinoccio de primavera 2026 se llevará a acabo este viernes 20 de marzo, exactamente a las 8:46 de la mañana (horario del centro de a México).

Aunque no suele ser un evento fácil de observar —como una Luna llena o un eclipse—, hay algunas zonas arqueológicas en el país donde los efectos visuales del cambio de temporada pueden apreciarse a simple vista.

De acuerdo con National Geographic, el equinoccio ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que la luz solar se distribuya de manera uniforme en ambos hemisferios.

Lee también Descubre los beneficios del kéfir para la salud; así puedes conservar los probióticos de manera fácil

Miles de personas se reúnen en zonas arqueológicas del país para ver el equinoccio y recibir la primavera. Foto: Especial

También te interesará:

Semana Santa 2026: fechas de vacaciones en UNAM e IPN para nivel medio y superior; conoce los días clave

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu