Descubre los beneficios del kéfir para la salud; así puedes conservar los probióticos de manera fácil

El interés por la salud intestinal se ha convertido en tendencia mundial, provocando que cada vez sean más las personas que buscan cuidar la flora intestinal a base de productos naturales.

Entre los alimentos que han capturado la atención en los últimos años, se encuentra el kéfir, una bebida milenaria que se obtiene a partir del fermento conocido como búlgaros de leche que aporta gran contenido de calcio, vitaminas y proteínas, además su consistencia densa y grumosa ayuda a la digestión.

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descubre los beneficios del kéfir. Fotos: istock

¿Qué beneficios aporta el kéfir al organismo?

De acuerdo con el Centro de Alimentación y Desarrollo, este producto fermentado de la leche se caracteriza por la presencia de gránulos y masas irregulares de distinto tamaño formadas por proteínas, lípidos y, principalmente, de una capa de polisacárido conocido como kefirán, el cual contiene bacterias ácido-lácticas y levaduras.

Asimismo, según el sitio especializado Tua Saúde, el kéfir tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antidiarreicas, anticancerígenas, cicatrizantes, protectoras del sistema inmunológico y la piel.

El kéfir es un gran aliado para la salud, ya que al ser una bebida que procede de la fermentación, posee una gran cantidad de probióticos, lo cual fortalece la microbiota intestinal, reforzando y fortaleciendo el sistema digestivo.

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Todo lo que debes saber sobre el kéfir. Foto: Pexels

¿Cómo hacer kéfir?

El proceso para obtener este fermento es muy sencillo, solo debes conseguir cultivos de “búlgaros de leche”, agrega dos cucharadas por cada 500 ml de leche entera en un frasco de vidrio y deja reposar durante al menos un día.

Las bacterias benéficas que produce este cultivo harán que durante el tiempo de reposo se genere un proceso de fermentación que reducirá la cantidad de lactosa necesaria para el kéfir.

¿Qué pasa si tomo Kéfir diario?

El consumo regular de esta bebida aporta al organismo una gran cantidad de probióticos que fortalecen la flora intestinal, así como el sistema inmunológico y los niveles de calcio.

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