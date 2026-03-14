Adultos mayores con INAPAM: conoce las tiendas de autoservicio con descuento; aprovecha los beneficios de la credencial

Al cumplir 60 años, los mexicanos pueden tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la cual brinda múltiples beneficios a este sector de la población.

Desde descuentos en las tarifas transporte, hasta precios especiales en el pago de servicios, esta tarjeta se ha consolidado como una herramienta que ayuda al mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Dentro del directorio de beneficios INAPAM se encuentra un apartado especial con los descuentos a los que se puede acceder mostrando la credencial y, entre la larga lista de comercios aparecen algunas tiendas de autoservicio para aliviar la economía del hogar.

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Conoce la lista de beneficios credencial INAPAM. Foto: El Universal

Tiendas de autoservicio con descuento INAPAM

Comprar productos de la canasta básica resulta cada vez más complicado, pues el incremento en los precios muchas veces hace que los adultos mayores no tengan acceso a una buena nutrición. Por este motivo, las personas de la tercera edad que cuentan con su credencial del INAPAM pueden acceder a descuentos del 5% al 10% al realizar sus compras en las siguientes tiendas de autoservicio:

Grupo Walmart: En tiendas Walmart, los adultos mayores pueden obtener descuentos en el departamento de farmacia, al comprar sus medicamentos durante los primeros días del mes. Del 1 al 10 de cada mes, el descuento es del 7% y en los días restantes el descuento baja al 5%.

De igual manera en Sam's Club y Bodega Aurrera, se mantiene el mismo beneficio en en el área de farmacia.

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La tarjeta INAPAM sigue siendo una herramienta clave para aliviar los gastos médicos en la vejez. Foto: Imagen creada con IA

La Comer y Fresko : 10% de bonificación en monedero naranja y un 5% de descuento adicional en farmacia.

: 10% de bonificación en monedero naranja y un 5% de descuento adicional en farmacia. Soriana : Ofrece un 10% de descuento en departamentos seleccionados al pagar en cajas

: Ofrece un 10% de descuento en departamentos seleccionados al pagar en cajas Chedraui: Esta tienda ofrece un 5% de descuento en alimentos

Cabe mencionar que se recomienda consultar la vigencia de los descuentos directamente en tiendas, ya que suelen variar dependiendo el estado donde se encuentre cada sucursal.

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