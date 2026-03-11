Más Información

La conmovedora historia de “Punch”, el mono japonés que fue rechazado por su madre al nacer y en su intento por integrarse a la población de macacos en el Zoológico de Ichikawa en Japón, es constantemente maltratado por su manada; se hizo viral en redes sociales durante el pasado mes de febrero.

Los videos de los chimpancés agrediendo al pequeño “Punch”, mientras busca refugio en un peluche de orangután proporcionado por sus cuidadores, generó todo tipo de reacciones entre internautas de todo el mundo.

Debido a la popularidad de su historia, “Punch” recibe cientos de visitantes diariamente y ha inspirado todo un movimiento, por ello el también se unió a la euforia por el famoso bebé mono con un detalle único que se volvió tendencia.

“Punch”: Zoológico de Ichikawa registra "varias filas de gente" tras historia viral del mono bebé; así se integra a la manada. Foto: Redes Sociales
Dr Simi presenta peluche inspirado el mono “Punch”

El Dr. Simi conquista Tokio y asegura que quiere ser amigo de punch, por este motivo el icónico personaje mexicano llegó hasta Japón para el lanzamiento de una Pop-up Store en Shibuya y, a propósito de la viralidad de “Punch”, aprovechó el viaje para mostrar su nueva creación inspirada en el tierno macaco.

El muñeco “Simi Punch”, como los usuarios apodaron a este juguete, es el clásico peluche del Dr. Simi, pero ahora lleva puesto un traje de mono inspirado en “Punch”. Por medio de Instagram, la cuenta en japonés de la tienda temporal, compartió la imágenes de la famosa botarga con el nuevo lanzamiento que rápidamente se convirtió en el objeto de deseo de muchos.

