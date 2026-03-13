El calendario astronómico del 2026 prepara grandes sorpresas para los amantes del universo, pues desde lluvias de meteoros, hasta impresionantes eclipses podrán admirarse en el cielo desde distintas partes del mundo.

Entre los fenómenos más esperados, se encuentra un Eclipse Solar total el próximo 12 de agosto, el cual ha capturado la atención de miles de curiosos, quienes se preguntan si podrá verse desde México.

Un Eclipse Solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la cara del Sol, provocando que los habitantes de la zona donde está ubicada la franja que forma el centro de la sombra de la Luna, observen un oscurecimiento en su entorno, muy similar al anochecer.

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Eclipse sola. Fuente: National Geographic

¿Se podrá ver el Eclipse Solar en México?

De acuerdo con datos de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA), el Eclipse Solar del próximo 12 de agosto, podrá verse desde el oeste de África, Europa y Asia, así que al ser zonas muy alejadas de la ubicación geográfica, en México no podrá observarse de manera directa, si embargo algunas páginas especializadas transmitirán en vivo el evento.

El fenómeno dará inicio alrededor de las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering y posteriormente, su fase parcial será visible aproximadamente a las 19:30 horas, mientras que su punto máximo se registrará cerca de las 20:25 horas.

Entre los países que tendrán una vista privilegiada del Eclipse Solar destacan:

España

Marruecos

Argelia

Egipto

Arabia Saudita

Este Eclipse cautivará a millones en febrero de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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