Super Mario Galaxy: recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York; vitral conquista a los fans

El emblemático Castillo de la Princesa Peach cobró vida al ser transportado al mundo real como parte de un promocional de la película Super Mario Galaxy, tras el lanzamiento del tráiler final de la esperada cinta.

Por medio de redes sociales se viralizaron las fotos de la ventana con la silueta de la princesa, idénticas a las que aparecen en el videojuego, exhibida en una de las zonas más concurridas de Nueva York.

Leer también: ¿Quién es Xican, rapero náhuatl creado con IA?; canciones desatan controversia en redes

Este nuevo filme promete una épica aventura de otra galaxia. Foto: @NintendoLatAm

Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York

El colorido vitral recrea el perfil de la Princesa Peach con su corona, guantes largos y su emblemático vestido rosa junto a muchas flores, las cuales cambian de inmediato la apariencia del paisaje urbano de la gran ciudad.

La instalación que atrapó la atención de millones de internautas se encuentra en la Plaza Columbus Circle, ubicada en la intersección de Broadway con Central Park West y estará disponible hasta el 15 de marzo.

Cabe mencionar que junto a la ventana se colocaron dos promocionales con la fecha de estreno de la película con la imagen del simpático fontanero.

El promocional capturó la atención en la red. Fotos: 'X'

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy en México?

Tras el éxito de Super Mario Bros: La Película, Super Mario Galaxy es uno de los estrenos más esperados del verano, el cual se lanzará mundialmente en salas de cine el próximo 1 de abril, bajo la producción de Illumination y Nintendo, esta entrega promete expandir el universo del Reino Champiñón.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs