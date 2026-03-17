¿Cómo aplicar al Programa de Regularización Fiscal?; conoce los requisitos del SAT para disminuir multas y recargos

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En el marco de la aplicación del ejercicio fiscal 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el Programa de Regularización Fiscal, un mecanismo que permite la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.
Este programa está dirigido a las y los contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 (o anteriores) no excedan la cantidad fijada por la autoridad tributaria, y que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse.
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¿Cómo solicitar la disminución?
Presenta tu solicitud en línea a través del Portal del SAT o acude a una oficina del SAT.
Si lo haces a través del Portal:
- Ingresa a sat.gob.mx
- Envía tu escrito libre desde Mi portal, sólo necesitas RFC y contraseña.
- Recibe respuesta y paga en los plazos establecidos.
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¿En qué adeudos aplica el Programa de Regularización Fiscal?
De acuerdo con la autoridad tributaria los beneficiarios de esta condonación deberán cumplir con los siguientes criterios:
- Es aplicable a los adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM):
- Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.
- Multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior.
- Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.
- Multas con agravantes.
Para mayor información consulta la página: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/index.html
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