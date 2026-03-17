¿Cómo aplicar al Programa de Regularización Fiscal?; conoce los requisitos del SAT para disminuir multas y recargos

En el marco de la aplicación del ejercicio fiscal 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el Programa de Regularización Fiscal, un mecanismo que permite la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Este programa está dirigido a las y los contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 (o anteriores) no excedan la cantidad fijada por la autoridad tributaria, y que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse.

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Descubre para quienes aplica el Programa de Regularización Fiscal. Foto: Archivo

¿Cómo solicitar la disminución?

Presenta tu solicitud en línea a través del Portal del SAT o acude a una oficina del SAT.

Si lo haces a través del Portal:

Ingresa a sat.gob.mx Envía tu escrito libre desde Mi portal, sólo necesitas RFC y contraseña. Recibe respuesta y paga en los plazos establecidos.

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Foto: Especial

¿En qué adeudos aplica el Programa de Regularización Fiscal?

De acuerdo con la autoridad tributaria los beneficiarios de esta condonación deberán cumplir con los siguientes criterios:

Es aplicable a los adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM):

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.

Multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

Multas con agravantes.

Para mayor información consulta la página: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/index.html

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