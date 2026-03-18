Semana Santa 2026: fechas de vacaciones en UNAM e IPN para nivel medio y superior; conoce los días clave

El periodo vacacional de Semana Santa inicia formalmente a finales del mes de marzo de 2026, consolidándose como el primer descanso oficial de gran relevancia establecido por las autoridades educativas. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Turismo (Sectur), este ciclo representa una de las temporadas con mayor movilidad de viajeros a nivel nacional.

La relevancia económica es considerable, pues bajo la atribución de cifras oficiales, en 2025 se registró una derrama de 144 mil 948 millones de pesos, cifra que los especialistas prevén será superada durante el presente ejercicio gracias a la extensión de dos semanas de asueto en diversos niveles académicos.

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Para la educación básica y el personal docente regido directamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el descanso abarca desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril.

No obstante, para los niveles de bachillerato y licenciatura, la organización del tiempo depende estrictamente de la autonomía y los reglamentos internos de cada institución, según se detalla en sus respectivos calendarios anuales.

Calendario de asueto en la UNAM y el IPN

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentan variaciones importantes en la duración de sus periodos de descanso para este 2026.

Según el calendario administrativo aprobado por la Rectoría de la UNAM, las vacaciones para licenciatura, la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se programan del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril. Este esquema otorga una semana de pausa académica coincidente con las celebraciones litúrgicas principales.

Por otro lado, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantiene una alineación más estrecha con el calendario de la SEP. En este sentido, las autoridades del Politécnico establecen el descanso del 30 de marzo al 10 de abril.

De esta forma, la reanudación de actividades escolares en todos sus centros de estudio se realiza con regularidad el lunes 13 de abril. Es importante mencionar que estas fechas permiten a la comunidad estudiantil participar en las tradiciones locales o aprovechar el clima primaveral para el esparcimiento familiar.

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Cronología de las festividades religiosas y días clave

El calendario litúrgico de 2026 marca el inicio de la Semana Mayor el 29 de marzo. De acuerdo con la tradición eclesiástica (atribución a los portales especializados en cultura y fe como Catholic.net), cada jornada posee un significado específico que rige las representaciones populares en el país:

29 de marzo (Domingo de Ramos): Conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén e inaugura formalmente la Semana Santa.

Conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén e inaugura formalmente la Semana Santa. 2 de abril (Jueves Santo): Fecha dedicada a la conmemoración de la Última Cena.

Fecha dedicada a la conmemoración de la Última Cena. 3 de abril (Viernes Santo): Día en que se realizan los viacrucis para reflexionar sobre la Pasión y crucifixión.

Día en que se realizan los viacrucis para reflexionar sobre la Pasión y crucifixión. 4 de abril (Sábado de Gloria): Jornada de vigilia que representa la espera entre la muerte y la resurrección.

Jornada de vigilia que representa la espera entre la muerte y la resurrección. 5 de abril (Domingo de Resurrección): Culminación de la celebración religiosa.

Con estas fechas establecidas, la planeación de viajes y actividades académicas se vuelve prioritaria para millones de personas en el territorio nacional.

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