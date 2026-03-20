Este viernes 20 de marzo puede parecer una fecha común y corriente, sin embargo, está marcado por una serie de eventos y celebraciones alrededor del mundo.

Desde conmemoraciones que involucran temas científicos, lingüísticos o astronómicos, aquí te contamos cuáles son las efemérides de HOY, 20 de marzo.

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Este 20 de marzo se celebra el Día de la Felicidad 2026. Foto: Pixabay

Efemérides del 20 de marzo de 2026

Día Internacional de la Felicidad

El 20 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Esta fecha fue instaurada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012 para conmemorar la importancia que tiene esta emoción en el desarrollo integral y bienestar de todos los seres humanos.

Este día establece y reconoce a la felicidad como un derecho de todos las personas y aunque "solo es un día", permite que organizaciones en todo el mundo, que luchan por los derechos humanos, se movilicen para crear conciencia entre los ciudadanos sobre el tema.

Asimismo, representa una excelente oportunidad para difundir el mensaje de esperanza y solidaridad, especialmente a todos los sectores de la población que sufren como consecuencia de las guerras, el hambre y la desigualdad en la actualidad.

Los abrazos ayudan a emitir dopamina, oxitocina y serotonina, también conocidas como las hormonas de la felicidad. Foto: Canva

Equinoccio de Primavera 2026

Este 20 de marzo también se celebra la llegada oficial de la primavera en el hemisferio norte de la Tierra, pues ocurrió el místico equinoccio de la temporada.

Esta fecha es celebrada por millones de personas alrededor del mundo, no solo por su significado científico y astronómico, sino por su valor cultural.

Hoy en día, diversos grupos esperan el equinoccio de primavera para festejar y recibir la energía de renovación y renacimiento asociada a la fecha.

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Foto: Mike Díaz

Día Internacional de la Lengua Francesa

El 20 de marzo la ONU festeja el Día Internacional de la Lengua Francesa. Esta fecha está dedicada a generar conciencia y reconocer la importancia del idioma, así como la historia y la cultura ligadas a esta lengua.

Los días de los idiomas en la ONU fueron instaurados en 2010 como una forma de reconocer el multilingüismo y la diversidad cultural que hay alrededor del mundo.

Los seis idiomas oficiales de la organización son: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso; y cada uno cuenta con su fecha, en la que se celebra y conmemora esa lengua en específico.

El francés es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU. Foto: AFP

Día Mundial de la Rana

El Día Mundial de la Rana es conmemorado cada 20 de marzo. Es una fecha proclamada por la Unión Mundial de la Naturaleza para generar conciencia entre la población sobre la importancia de estos pequeños animales en los ecosistemas y para la biodiversidad de la Tierra, ante la amenaza de peligro de extinción a la que se enfrentan.

Actualmente existen alrededor de 7 mil especies de ranas en todo el mundo, de las cuales un tercio se encuentran amenazadas.

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Aproximadamente un tercio de las especies de ranas en todo el mundo están en peligro de extinción. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Día Mundial del Gorrión

La Nature Forever Society de la India, junto con otras asociaciones y organizaciones conservacionistas, instauraron el Día Mundial del Gorrión el 20 de marzo de cada año.

Esta fecha pretende girar la mirada a esta pequeña ave, que parece ser muy común alrededor del mundo, pero que está sufriendo un grave declive.

Esta especie es principalmente granívora, lo que significa que se alimenta de granos y semillas; sin embargo, también consumen insectos y otros invertebrados, sobre todo durante la época de reproducción, cuando necesitan más proteínas para alimentar a sus crías.

Gorrión. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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