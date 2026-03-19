Apoyo para Madres Trabajadoras 2026; ¿cuáles son los requisitos para unirse al programa?

El programa social de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras forma parte de los Programas para el Bienestar, impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en 2026.

Este apoyo tiene el propósito de mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, debido a la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres, garantizando el acceso a cuidados básicos y educación.

La ayuda otorga un aporte económico de 1,650 pesos mexicanos por cada niño recién nacido y hasta los 4 años. Por su parte, en el caso de niños con alguna discapacidad, el monto es de 3 mil 720 pesos bimestrales, hasta los 6 años; con un límite de tres niñas o niños por hogar.

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Descubre de de cuanto será el apoyo en el 2026. Foto: EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los criterios y requisitos para unirse?

Entre los requisitos principales para inscribirse al programa social y recibir el monto designado para este año figuran:

Ser madre , padre o tutor de una niña o niño recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 o 6 años, dependiendo la situación.

, o de una niña o niño recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 o 6 años, dependiendo la situación. Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre o tutor.

en original y copia de la madre, padre o tutor. Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

de cada niña o niño que solicita inscribir. CURP de cada niña o niño, así como de la madre, padre o tutor.

de cada niña o niño, así como de la madre, padre o tutor. Comprobante de domicilio reciente , en original y copia (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia).

, en original y copia (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia). Un escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando (presentar constancia de estudios ).

de decir verdad de la madre, padre o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando (presentar ). Carta de no afiliación al IMSS o ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones.

al IMSS o ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones. En caso de ser necesario, certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional.

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Entrega de manera simbólica tarjetas del Banco del Bienestar a beneficiarios del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Foto: Especial

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 11% de los hogares en México están integrados por una sola figura de autoridad, ya sea madre, padre o tutor legal, en su mayoría mujeres.

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, en México ya son alrededor de 228 madres trabajadoras quienes reciben el apoyo de manera bimestral, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El registro debe realizarse de forma presencial en los módulos de la Secretaría del Bienestar, durante los periodos de integración que anuncia el gobierno federal cada determinado tiempo.

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