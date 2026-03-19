Sonic 4 lanza su primer vistazo: ¿cuándo llegará la película a cines?; esto se sabe

Este jueves 19 de marzo la compañía Paramount Pictures México lanzó el primer vistazo a la cuarta entrega de la saga cinematográfica de Sonic, basada en el universo de la serie de videojuegos homónima de la empresa desarrolladora SEGA.

El famoso y travieso erizo azul regresará por cuarta ocasión con más aventuras y desafíos, en una ardua misión por proteger al mundo y a la humanidad de nuevas amenazas extraterrestres, con nuevos aliados y enemigos.

¿Qué se espera de esta cuarta película?

El adelanto reveló el regreso del actor Jim Carrey en el papel del Dr. Robotnik, así como el regreso de los actores Lee Majdoub como el Agente Stone (Roca), James Marsden como Tom Wachowski, mejor conocido como Lord Dona, y Tika Sumpter como la intrépida y amorosa Maddie Wachowski.

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Foto: Paramount Pictures | AP

Asimismo, el actor Keanu Reeves regresa para dar vida a Shadow, Idris Elba regresa como Knuckles, Colleen O'Shaughnessey como Tiles y Ben Schwartz vuelve una vez más como Sonic. Además, la actriz Kristen Bell se unirá al elenco, dando voz al nuevo personaje femenino Amy Rose.

Al reparto principal también se integrará el actor británico Sir Ben Kingsley, conocido por el filme de 1982 llamado Gandhi; Nick Offerman, reconocido por su participación en Parks and Recreation; Richard Ayoade, conocido por The IT Crowd; y Matt Berry, famoso por Toast of London y Minecraft.

En cuanto a la trama, se especula que está inspirada en Sonic CD, juego que aborda el viaje en el tiempo de Sonic para salvar el "Little Planet" de las garras del Dr. Robotnik, quien busca las piedras del tiempo para conquistarlo. El videojuego introduce a Metal Sonic, una réplica robótica del erizo azul.

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"Crees que su mundo está a salvo, pero el tiempo se les está acabando. El caos apenas está empezando", se puede escuchar en el teaser, donde también se pueden ver nuevamente las Esmeraldas del Caos, gemas místicas que aportan habilidades poderosas y funciones mágicas.

¿Cuándo será su estreno en cines?

Dirigida nuevamente por el cineasta Jeff Fowler, la película llegará a las salas de cine de México el 19 de marzo de 2027. La producción anunció el inicio oficial de sus grabaciones a principios de marzo, mediante una imagen promocional.

Asimismo, la compañía estadounidense tiene en mente el desarrollo de una quinta entrega, denominada como "Evento del Universo Sonic", prevista para el próximo 22 de diciembre de 2028 a nivel global.

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