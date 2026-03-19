La plataforma Mattel Creations abrió recientemente una votación en su foro principal para elegir los diseños de las próximas muñecas y figuras inspiradas en la película animada de Netflix K-pop Demon Hunters "Las Guerreras K-pop" que se añadirán a la línea principal de la colección.

De acuerdo con el comunicado, la compañía tiene en mente algunos bocetos exclusivos para el lanzamiento de dos nuevos muñecos: el primero está basado en el personaje de Jinu en su versión demoníaca y el segundo está inspirado el saco de dormir del personaje de Mira.

¿Cómo serán los nuevos diseños?

El diseño de Jinu, líder de la banda Saja Boys, llevará un atuendo inspirado en el tradicional hanbok coreano, compuesto por una túnica, camisa, pantalones, botas militares y un sombrero negro, así como algunos accesorios: cadenas, pendientes y pulseras.

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El boceto ganador será revelado la próxima semana, vota por tu diseño favorito. Foto: Nteflix

Este característico diseño, visto durante en el performance de "Your Idol", combina la tradicional vestimenta coreana y el estilo moderno de un idol de kpop. Su cabello está basado fielmente en el personaje y las prendas se diseñarán con telas y acabados de primera calidad.

Por su parte, el diseño de Mira, integrante del grupo HUNTR/X, llevará como atuendo un saco de dormir con cordón ajustable, ligas para el cabello, pendientes de puño y de punta, así como un body de color negro debajo del saco. Su cabello rosado irá recogido en dos coletas altas, fiel a la película.

Ambas figuras llevarán nuevos accesorios y decoración facial distintiva, como tono de piel, maquillaje, manos, cabello implantado y una apariencia más detallada, con un atuendo sofisticado de confección y telas de primera calidad que reflejen la esencia real de la cinta animada.

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Las muñecas coleccionables están inspiradas en los personajes de Jinu de Saja Boys y Mira de HUNTR/X. Foto: Mattel Creations

¿Cuándo cierra la votación?

Para votar por tu muñeca coleccionable favorita solo ingresa al portal digital de la Comunidad de Creaciones de Mattel, en la liga: community.creations.mattel.com. Identifica la publicación en la página e ingresa a la votación antes de que finalice la próxima semana.

La votación para elegir a tu personaje favorito finaliza el próximo jueves 26 de marzo, a la 01:59 horas (zona Centro, Ciudad de México). El diseño ganador será anunciado el viernes 27 de marzo y estará disponible en preventa a finales de 2026, como parte de la nueva línea.

"Buscamos looks icónicos que encanten a los fans de contenido que no hayamos hecho, y que realmente se beneficien de un tratamiento de muñeca de colección", escribieron los miembros de la comunidad de creadores de Mattel en el portal.

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